Porca miseria! Porca miseria! Sbaglia un gol a porta vuota e il telecronista perde la testa
Un episodio curioso ha catturato l’attenzione degli utenti online durante una partita di calcio tra le squadre di Comiso e Don Bosco 2000, valida per i playoff promozione del campionato di Prima Categoria siciliana. Durante la telecronaca, il commentatore ha esclamato ripetutamente “Porca miseria!” dopo aver sbagliato un gol a porta vuota. L’estratto della trasmissione è diventato rapidamente virale sui social network.
Sui social è diventato virale un estratto della telecronaca della partita tra Comiso e Don Bosco 2000, valevole per i playoff promozione del campionato di Prima Categoria siciliana. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Porca miseria. x.com
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