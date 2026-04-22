Porca miseria! Porca miseria! Sbaglia un gol a porta vuota e il telecronista perde la testa

Un episodio curioso ha catturato l’attenzione degli utenti online durante una partita di calcio tra le squadre di Comiso e Don Bosco 2000, valida per i playoff promozione del campionato di Prima Categoria siciliana. Durante la telecronaca, il commentatore ha esclamato ripetutamente “Porca miseria!” dopo aver sbagliato un gol a porta vuota. L’estratto della trasmissione è diventato rapidamente virale sui social network.