Una neonata è morta dopo un parto in casa avvenuto il 30 giugno a Nimis, in Friuli-Venezia Giulia. La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del decesso. Il parto domiciliare, praticato solo in casi molto selezionati, presenta rischi che devono essere attentamente valutati. Le linee guida ufficiali raccomandano precauzioni specifiche e condizioni di sicurezza, limitando questa scelta a situazioni particolari.

L a Procura di Udine ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte di una neonata deceduta dopo un parto in casa avvenuto a Nimis, in Friuli-Venezia Giulia, il 30 giugno, per scelta dei genitori. Secondo quanto riportato da Rai News, nel registro degli indagati sono state iscritte due ostetriche: si tratta di un atto dovuto per consentire gli accertamenti tecnici irripetibili e garantire il diritto di difesa delle parti. La vicenda è dolorosa e, proprio perché è oggetto di indagine, non consente conclusioni sulle responsabilità né sulle cause cliniche della morte. Ma riapre una domanda importante: il parto in casa è sicuro? La risposta non può essere né ideologica né semplificata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il parto domiciliare può essere una scelta solo in condizioni molto selezionate. Dopo il caso della neonata morta a Udine, ecco cosa dicono le linee guida e quali rischi valutare

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