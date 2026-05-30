Una neonata nata prematuramente è deceduta dopo aver ricevuto cure in ospedale. Nonostante le sue condizioni fossero inizialmente buone, la situazione è peggiorata rapidamente, portando al trasferimento in un altro ospedale specializzato. Nonostante i tentativi di intervento medico, la bambina non è sopravvissuta. L’Asl ha confermato che sono state adottate tutte le cure disponibili, ma non sono riuscite a salvare la neonata.

Empoli, 30 maggio 2026 – Pur essendo nata prematuramente, le sue condizioni erano buone. Poi il precipitare della situazione, il trasferimento al Meyer e quindi il decesso nonostante ogni tipo di cura possibile da parte dei medici. L’Asl Toscana Centro ricostruisce le ore precedenti il decesso di una piccola venuta alla luce all’ospedale San Giuseppe di Empoli con un mese di anticipo. Profondo il cordoglio di medici e infermieri, mentre la madre, tutt’ora ricoverata nel reparto di ostetricia dell’ospedale empolese, sta bene pur essendo comprensibilmente sotto choc per l’accaduto. La nascita dunque era avvenuta prematura ma senza problemi lo scorso 27 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Neonata morta in ospedale, cosa è accaduto: il parto prematuro, le cure, parla l’Asl

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MUORE IN OSPEDALE NEONATA DI 19 GIORNI, APERTA L'INCHIESTA | 16/04/2026

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