Il Papa ha annunciato che sta preparando un’enciclica dedicata all’intelligenza artificiale e alla tutela della persona umana. La decisione deriva da segnalazioni di voci e resoconti che evidenziano preoccupazioni riguardo alla perdita dell’agire umano in settori chiave come le nuove tecnologie. La pubblicazione dell’enciclica mira a affrontare le questioni legate all’uso improprio dell’IA e alla ricerca del bene comune in un momento di trasformazioni significative.

Voci e resoconti “preoccupanti”, riferiti alla “perdita dell’agire umano” in ambiti di fondamentale importanza, come quello delle nuove tecnologie. Dal loro ascolto è nata l’urgenza di un’enciclica che trattasse il tema dell’intelligenza artificiale e della custodia della persona umana in un momento di “svolta epocale”. Lo afferma Papa Leone XIV in un messaggio pubblicato oggi, 8 luglio, a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, in occasione dell’AI For Good Global Summit 2026, organizzato dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), in collaborazione con altre agenzie delle Nazioni Unite e co-ospitato dal Governo svizzero. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Vaticannews.va - Il Papa: Magnifica humanitas, dall'uso improprio dell'IA alla ricerca del bene comune

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Anna Rowlands on the Magnifica Humanitas debates | Inside the Vatican Podcast

Notizie e thread social correlati

Magnifica Humanitas, perché papa Leone promulgherà un’enciclica sull’IAOggi si attendeva con curiosità l’uscita di una nuova enciclica firmata dal papa, ma fino a questo momento non è stata ancora pubblicata.

Papa Leone XIV presenta l’enciclica ‘Magnifica Humanitas’: “Disarmiamo l’IA”Il Papa ha pubblicato l’enciclica ‘Magnifica Humanitas’ in cui invita a disarmare l’intelligenza artificiale, sostenendo che questa tecnologia deve...

Temi più discussi: MH: riconoscimenti e tre dubia; All'abbazia di Valsenio un incontro dedicato all'enciclica Magnifica Humanitas di papa Leone XIV; Lavoro e intelligenza artificiale nell'Enciclica Magnifica Humanitas (2.07.2026); Petrosino. Il Papa, Babele e il noi senza comunità.

#unlibroinrete #libriinconnessione Magnifica humanitas di Papa Leone XIV e Dove stiamo andando: verso il caos o la comunità ? di Martin Luther King Parleremo dell'enciclica di Papa Leone XIV Lunedì 13 luglio 2026 ore 20.30 a Valdagno Palazzo Festari x.com

Magnifica humanitas di Papa Leone XIV con Jack Hanson (Know Your Enemy podcast) reddit

Magnifica Humanitas: l’enciclica che parla ai giovaniGigio Rancilio, autore del libro Questa enciclica è una hit! La Magnifica Humanitas per i ragazzi riflette con Interris.it sul valore educativo dell'enciclica di Leone XIV ... interris.it

Magnifica umanità: il numero di luglio della rivista san FrancescoFocus sull’interazione tra esseri umani e intelligenza artificiale a partire dalla prima Enciclica di papa Leone XIV ... sanfrancescopatronoditalia.it