Papa Leone XIV presenta l’enciclica ‘Magnifica Humanitas’ | Disarmiamo l’IA
Il Papa ha pubblicato l’enciclica ‘Magnifica Humanitas’ in cui invita a disarmare l’intelligenza artificiale, sostenendo che questa tecnologia deve essere liberata da logiche che la rendono potenzialmente rischiosa. L’appello si concentra sulla necessità di regolamentare lo sviluppo e l’uso dell’IA, evidenziando l’importanza di intervenire per evitare rischi legati a un uso scorretto o incontrollato. La posizione papale si inserisce nel dibattito globale sulle implicazioni etiche e pratiche dell’intelligenza artificiale.
“L’Intelligenza Artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte”, così stamane Papa Leone XIV, nell’aula del Sinodo in Vaticano, ha presentato la “Magnifica humanitas”, l’enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone XIV presenta l'enciclica Magnifica Humanitas: Disarmiamo l'IA
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la Repubblica. . L'intelligenza artificiale non va rifiutata, va usata con prudenza, con sobrietà, con spirito critico. L'intelligenza artificiale va disarmata. Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, dedicata all'intelligenza artificiale facebook
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