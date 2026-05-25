Papa Leone XIV presenta l’enciclica ‘Magnifica Humanitas’ | Disarmiamo l’IA

Da tv2000.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Papa ha pubblicato l’enciclica ‘Magnifica Humanitas’ in cui invita a disarmare l’intelligenza artificiale, sostenendo che questa tecnologia deve essere liberata da logiche che la rendono potenzialmente rischiosa. L’appello si concentra sulla necessità di regolamentare lo sviluppo e l’uso dell’IA, evidenziando l’importanza di intervenire per evitare rischi legati a un uso scorretto o incontrollato. La posizione papale si inserisce nel dibattito globale sulle implicazioni etiche e pratiche dell’intelligenza artificiale.

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“L’Intelligenza Artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte”, così stamane Papa Leone XIV, nell’aula del Sinodo in Vaticano, ha presentato la “Magnifica humanitas”, l’enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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