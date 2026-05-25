Papa Leone XIV presenta l’enciclica ‘Magnifica Humanitas’ | Disarmiamo l’IA

Notizia in breve

Il Papa ha pubblicato l’enciclica ‘Magnifica Humanitas’ in cui invita a disarmare l’intelligenza artificiale, sostenendo che questa tecnologia deve essere liberata da logiche che la rendono potenzialmente rischiosa. L’appello si concentra sulla necessità di regolamentare lo sviluppo e l’uso dell’IA, evidenziando l’importanza di intervenire per evitare rischi legati a un uso scorretto o incontrollato. La posizione papale si inserisce nel dibattito globale sulle implicazioni etiche e pratiche dell’intelligenza artificiale.