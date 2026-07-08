Un Boeing 737 cargo della compagnia pakistana K2 Airways, partito da Sharjah e diretto a Karachi, ha perso comunicazioni martedì sera. Si sospetta che l’aereo sia precipitato nel Mar Arabico con cinque persone a bordo. Le autorità stanno cercando il velivolo disperso.

Martedì sera si sono perse le comunicazioni con un aereo Boeing 737 cargo della compagnia privata pakistana K2 Airways che era partito da Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, ed era diretto a Karachi, in Pakistan. L’autorità per l’aviazione civile del paese ha detto che l’aereo aveva segnalato problemi attorno alle 21:20 ora locale (le 18:20 in Italia), e che le comunicazioni erano state interrotte quando si trovava circa 300 chilometri a ovest di Karachi. La compagnia ha detto che a bordo c’erano cinque membri dell’equipaggio. Si ritiene che l’aereo sia precipitato nel mar Arabico. Secondo i dati del sito specializzato Flightradar24, dopo aver attraversato il golfo dell’Oman l’aereo aveva perso circa 1. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il Pakistan sta cercando un Boeing 737 cargo che si ritiene sia precipitato nel mar Arabico con cinque persone a bordo

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