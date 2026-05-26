Una scossa di magnitudo 5.6 si è verificata nel Mar Arabico, a poca distanza dalla costa dello Yemen. L'ipocentro si trova a una profondità superficiale, il che aumenta il rischio di danni alle aree costiere. La vicinanza alla superficie accentua l'impatto sugli edifici e le strutture nelle zone vicine, aumentando la possibilità di danni significativi rispetto a terremoti più profondi. Non sono stati segnalati immediatamente danni o feriti.

? Punti chiave Perché la scarsa profondità dell'ipocentro aumenta il rischio per le coste?. Come influisce la natura superficiale della scossa sugli edifici yemeniti?. Quali faglie sottomarine attive hanno causato questo movimento nel Mar Arabico?. Cosa dicono gli esperti sulla vulnerabilità delle popolazioni costiere locali?.? In Breve Scossa registrata alle 18:56 UTC con intensità grado V scala MMI.. Ipocentro superficiale nel quadrante tra Yemen, Penisola Arabica e Oceano Indiano.. Sismicità causata da faglie attive tra Mar Arabico e Golfo di Aden.. Nessun danno materiale o ferito segnalato nelle zone costiere yemenite.. Un terremoto di magnitudo 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto nel Mar Arabico: scossa da 5.6 vicino allo Yemen

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