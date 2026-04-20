Usa abbordano e sequestrano nave iraniana nel Mar Arabico – Il video

Nelle prime ore del 20 aprile 2026, forze statunitensi hanno abbordato e sequestrato nel Mar Arabico una nave mercantile iraniana, la MV Touska, che aveva bandiera iraniana. L'operazione è stata condotta dal cacciatorpediniere USS Spruance, che ha disabilitato la propulsione del cargo con colpi d'artiglieria. È stato diffuso un video che mostra le fasi dell'intervento.

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