Il padre-agente alza la posta la Roma non ci sta | Greenwood si allontana dalla Roma

Da gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La trattativa tra la Roma e Mason Greenwood si è interrotta, con il calciatore che si è allontanato dal club. Nonostante le speranze di completare l’accordo, le negoziazioni non sono andate a buon fine. La società non ha ancora ufficializzato la conclusione della trattativa, e l’obiettivo di portare il calciatore in rosa è stato abbandonato. La questione resta ancora da definire, mentre il club continua a valutare altre opzioni di mercato.

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Il più classico dei tormentoni estivi di calciomercato che spesso finiscono come onde sugli scogli. Quelli che si sono frapposti tra la Roma e Mason Greenwood sono diversi anche se a Trigoria aspettano ancora per decretare la fine della trattativa. I Friedkin, infatti, sono pronti a presentare l’offerta al Marsiglia ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato soprattutto nel rapporto con Andrew Greenwood, il papà-agente dell’attaccante.  Ricapitoliamo: Greenwood aveva dato il suo gradimento a Gasperini e anche a una prima proposta da 5 milioni a stagione per quattro anni. La Roma, pur consapevole dell’investimento enorme, era pronta a sferrare l’attacco per portare a casa l’inglese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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