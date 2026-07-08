La trattativa tra la Roma e Mason Greenwood si è interrotta, con il calciatore che si è allontanato dal club. Nonostante le speranze di completare l’accordo, le negoziazioni non sono andate a buon fine. La società non ha ancora ufficializzato la conclusione della trattativa, e l’obiettivo di portare il calciatore in rosa è stato abbandonato. La questione resta ancora da definire, mentre il club continua a valutare altre opzioni di mercato.

Il più classico dei tormentoni estivi di calciomercato che spesso finiscono come onde sugli scogli. Quelli che si sono frapposti tra la Roma e Mason Greenwood sono diversi anche se a Trigoria aspettano ancora per decretare la fine della trattativa. I Friedkin, infatti, sono pronti a presentare l’offerta al Marsiglia ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato soprattutto nel rapporto con Andrew Greenwood, il papà-agente dell’attaccante. Ricapitoliamo: Greenwood aveva dato il suo gradimento a Gasperini e anche a una prima proposta da 5 milioni a stagione per quattro anni. La Roma, pur consapevole dell’investimento enorme, era pronta a sferrare l’attacco per portare a casa l’inglese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il padre-agente alza la posta, la Roma non ci sta: Greenwood si allontana dalla Roma

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