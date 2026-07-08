Manca sempre meno al via della nuova stagione giallorossa. Lunedì 13 Gian Piero Gasperini ritroverà i suoi calciatori a Trigoria per iniziare a preparare la nuova stagione, che vedrà la Roma protagonista anche in Champions League. Ci sarà anche Mason Greenwood? Ancora presto per dirlo, ma Tony D'Amico vuole provare a chiudere prima che il Marsiglia parta per la tournée in Costa d'Avorio., Inutile dirlo, l'operazione è tutt'altro che semplice. L'investimento complessivo è vicino ai 100 milioni di euro tra cartellino, ingaggio e commissioni e i Friedkin non hanno ancora dato il via libera definitivo. Dal canto suo, Greenwood continua ad allenarsi con il Marsiglia ma aspetta dei segnali incoraggianti dalla Capitale, visto che tra le offerte ricevute l'Italia è ancora la meta più gradita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Roma, si complica Greenwood. Il padre-agente rilancia sull'ingaggio: il punto

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