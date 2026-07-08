Roma si complica Greenwood Il padre-agente rilancia sull' ingaggio | il punto
La situazione di Greenwood si complica, con il padre-agente che insiste sull’ingaggio. La Roma si prepara per l’inizio della nuova stagione, con il primo allenamento previsto lunedì 13 a Trigoria. Il team lavorerà alla preparazione in vista delle competizioni, tra cui la Champions League. La questione del giocatore resta aperta, con tensioni sulla trattativa e l’ingaggio richiesto. Il club si concentra sulla programmazione della stagione, mentre la vicenda Greenwood continua a essere al centro delle attenzioni.
Manca sempre meno al via della nuova stagione giallorossa. Lunedì 13 Gian Piero Gasperini ritroverà i suoi calciatori a Trigoria per iniziare a preparare la nuova stagione, che vedrà la Roma protagonista anche in Champions League. Ci sarà anche Mason Greenwood? Ancora presto per dirlo, ma Tony D'Amico vuole provare a chiudere prima che il Marsiglia parta per la tournée in Costa d'Avorio., Inutile dirlo, l'operazione è tutt'altro che semplice. L'investimento complessivo è vicino ai 100 milioni di euro tra cartellino, ingaggio e commissioni e i Friedkin non hanno ancora dato il via libera definitivo. Dal canto suo, Greenwood continua ad allenarsi con il Marsiglia ma aspetta dei segnali incoraggianti dalla Capitale, visto che tra le offerte ricevute l'Italia è ancora la meta più gradita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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