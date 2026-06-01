Trump alza la posta dell' accordo L' Iran frena | Non ci fidiamo

Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta con condizioni più stringenti per mettere fine alla guerra. L'Iran ha risposto dichiarando di non fidarsi e di essere scettico sulle nuove richieste americane. La comunicazione tra i due paesi si è intensificata con questa proposta, mentre le parti continuano a negoziare senza raggiungere un accordo definitivo.

I media Usa: "Inviata una proposta con modifiche significative". Il nodo dei fondi congelati e del nucleare. Ghalibaf: "Garanzie per i nostri diritti". Mediatori al lavoro Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta con condizioni più rigide per porre fine alla guerra. Il presidente americano ha chiesto diversi emendamenti al potenziale accordo, e secondo quanto riporta Cbs News, si tratta di modifiche "piuttosto significative". Il tycoon, secondo il New York Times, ha espresso preoccupazione riguardo ad alcune parti del memorandum che prevederebbero lo sblocco di fondi a favore degli iraniani (e d'altronde, ha criticato aspramente il predecessore Barack Obama per aver agito nello stesso modo nell'ambito dell'intesa siglata oltre un decennio fa per limitare il programma nucleare iraniano). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Trump apre all'accordo con l'Iran - 1mattina News 07/05/2026

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