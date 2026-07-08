La giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per la strategia 'Marche Sicure', inserendola nel quadro dei decreti sicurezza del governo Meloni. La senatrice di Fratelli d’Italia ha commentato positivamente, sottolineando una collaborazione con il governo. Un parlamentare del Partito Democratico ha invece criticato l'iniziativa, definendola solo un'illusione.

"La strategia ‘ Marche Sicure ’ si inserisce nel percorso avviato dal governo Meloni con i nuovi decreti sicurezza ". Così la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, commenta le linee di indirizzo varate dalla giunta regionale sul tema della sicurezza. "Non sono interventi isolati – dice –, ma parte di un’unica visione, che mette al centro la tutela dei cittadini, valorizzando il ruolo di tutti i livelli istituzionali e delle forze dell’ordine". Per Leonardi, gli aspetti più importanti riguardano "il rafforzamento delle polizie locali, la promozione del modello di sicurezza integrata (Comuni, prefetture, forze dell’ordine e istituzioni), l’investimento sulla videosorveglianza intelligente, il contrasto all’ abuso di alcol e droghe ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il pacchetto sicurezza, Leonardi (FdI) plaude: "Sinergia col governo". Cesetti (Pd): solo fumo

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