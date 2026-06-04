Il rappresentante del Pd ha chiesto un aumento degli agenti per l’estate, sottolineando la necessità di evitare che si ripeta la mancanza di potenziamenti delle forze dell’ordine dello scorso anno. Ha evidenziato l’importanza di garantire maggiori risorse per la sicurezza durante il periodo estivo, per prevenire situazioni di vulnerabilità nel territorio. La richiesta mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine per tutto il periodo, evitando che si ripetano le criticità precedenti.

"È fondamentale evitare che si riproponga quanto accaduto lo scorso anno, quando il nostro territorio fu escluso dai piani di potenziamento estivo delle forze dell’ordine. Per questo occorre attivarsi immediatamente: il rafforzamento dei presidi, in vista dell’imminente stagione turistica, deve essere reale e operativo nel giro di una o due settimane". Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Fabrizio Cesetti, interviene sul tema della sicurezza, evidenziando la fragilità di un territorio che, per incidenza di reati e carenza di organici, risulta tra i più esposti delle Marche. "La provincia di Fermo – prosegue – sconta criticità strutturali che non trovano riscontro nelle altre province marchigiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pd, Cesetti: "Più agenti per l’estate"

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