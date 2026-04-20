Salute e benessere a scuola | il Ministero della Salute in sinergia col MIM lancia le indagini su fumo e abitudini per i ragazzi di 11-17 anni

Il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione e del Merito hanno avviato due indagini nazionali rivolte agli studenti tra gli 11 e i 17 anni, focalizzandosi su abitudini legate al fumo e al benessere. Il documento ufficiale invita le scuole delle secondarie di primo e secondo grado a partecipare alle rilevazioni, che mirano a raccogliere dati su stili di vita e comportamenti tra i giovani.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso un documento ufficiale per promuovere la partecipazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado a due importanti rilevazioni nazionali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Benessere cervello, Leonardi (Salute): "Ministero punta su stili di vita sani e Fondo Alzheimer" Benessere a scuola. Il campus della salute nell’ambito di ‘Mafalda’Si è svolto nei giorni scorsi, negli spazi del Real Collegio di Lucca, il Campus degli studenti impegnati nel secondo step del percorso “Benessere a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pogramma Nazionale Equità nella Salute, in Sardegna a scuola per imparare a prendersi cura di sé; False email dal ministero della Salute chiedono dati personali: Sono tentativi di truffa; Prevenzione e sport, torna nelle città italiane il Tour della salute; Nessuno ti può giudicare, al via la campagna del Ministero della Salute contro i disturbi alimentari. Allarme ministero della Salute, attenti alla email: È una truffaI raggiri sono sempre dietro l’angolo. Negli ultimi giorni è emersa una nuova truffa informatica che sfrutta il nome del ministero della Salute per ingannare i cittadini. Si tratta di un tipico caso ... virgilio.it Mail del finto Ministero della Salute: come difendersi dalla nuova truffa onlineNelle ultime ore è scattata una nuova allerta che tocca da vicino la quotidianità e la gestione della salute. È in corso una massiccia campagna di phishing, una vera e propria pesca di dati preziosi ... iodonna.it Finta mail dal Ministero della Salute: scatta l’allarme truffa, rubano dati e soldi con un click - facebook.com facebook False email dal ministero della Salute: 'Sono tentativi di truffa' x.com