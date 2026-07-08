Il nostro omaggio al grande compositore
Sono stati pubblicati tredici documenti, dieci dei quali inediti, riguardanti il finale di Turandot, opera incompiuta di Puccini. I documenti sono stati trovati in un archivio e riguardano il lavoro del compositore prima della morte, avvenuta nel 1924. La scoperta offre nuovi dettagli sul processo di composizione e sulle difficoltà incontrate nel completare l’opera. La pubblicazione segna un passo importante nello studio della partitura e del suo sviluppo.
A oltre un secolo dalla scomparsa di Giacomo Puccini (Bruxelles 29 novembre 1924) sono apparsi tredici documenti, dei quali dieci inediti che riguardano il tormentato finale di Turandot, l’opera che come è noto il maestro non riuscì a terminare. Documenti che permetteranno di mettere in scena sabato 18 alle 20.30 al Teatro La Pergola di Firenze la rappresentazione dell’incompiuta con quello che gli esperti hanno definito il " finale ritrovato ". "Questa rappresentazione della Turandot rappresenta una storia nella storia del compositore Giacomo Puccini, che lo lega al territorio in modo ancora più forte e a Viareggio in particolare. Il 4... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Noi Vogliamo - omaggio a Raffaele Ferraioli
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