Nella nostra città, si respira aria di cinema, è risaputo. Dal 3 giugno al 13 settembre, il cinema estivo di Arci torna al Pareschi per la sua 20ª edizione. Sarà una rassegna composta da oltre 100 proiezioni ed eventi complessivi, che rendono questo evento estivo indispensabile per la città. "L’Arena Coop Alleanza 3.0 è uno degli appuntamenti estivi più amati dai cittadini – commenta l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli – e quest’anno la programmazione conferma ancora una volta la qualità di una rassegna capace di parlare a pubblici diversi: dai grandi autori come Sorrentino, Ozon e Almodóvar ai titoli più popolari, passando per le versioni originali e il cinema restaurato, il parco si trasforma ogni sera in un luogo di incontro e cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Pareschi l’Arena del cinema. Con un omaggio al grande Pupi

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