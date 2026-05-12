Al centro Loris Malaguzzi | C’è un grande fermento È un riconoscimento per il nostro lavoro

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al centro delle attenzioni c’è Loris Malaguzzi, figura di rilievo nel settore dell’educazione. Si parla di un vivo fermento tra coloro che seguono le attività e i progetti legati alla sua metodologia. Recentemente, è stato riferito che la Principessa del Galles avrebbe manifestato entusiasmo all’idea di visitare il centro, suscitando grande curiosità tra gli operatori e gli educatori coinvolti.

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"Ci hanno detto che la Principessa del Galles è emozionata all’idea di venire qui. Pensi noi". Lunedì mattina, Centro Internazionale Loris Malaguzzi: mancano esattamente due giorni all’arrivo di Kate Middleton, che domani e giovedì sarà in città per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach e visitare gli asili ‘più belli del mondo’. E perché no, anche per gustare qualche prelibatezza locale, in primis l’erbazzone. "C’è un certo fermento, senza dubbio, e una grande emozione nell’accogliere una persona che sta dando un grande riconoscimento al nostro lavoro", afferma Emanuela Vercalli, responsabile relazioni internazionali di Reggio Children.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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