il mondo di edward hopper arriva sui lungarni pisani

Un’esposizione dedicata a Edward Hopper sarà allestita sui Lungarni di Pisa. L’evento presenta le sue opere con finestre illuminate, bar silenziosi e lunghe ombre del tramonto, rappresentando scene di vita americana solitaria. La mostra si svolgerà in uno spazio pubblico lungo il fiume, offrendo al pubblico un percorso attraverso le atmosfere tipiche del pittore. La data di apertura e le modalità di accesso saranno comunicate successivamente.

di Mario Ferrari PISA Le finestre illuminate, i bar immersi nel silenzio, le lunghe ombre del tramonto: l’America silenziosa e solitaria di Edward Hopper arriva sui Lungarni. A quello che è considerato uno dei più importanti pittori americani del Novecento è dedicata la grande mostra autunnale di Palazzo Blu. Dal 14 ottobre al 7 marzo saranno oltre 150 le opere, provenienti dal Whitney Museum of American Art di New York, esposte a Pisa: uno sguardo completo sulla carriera dell’artista che più di ogni altro ha saputo raccontare la solitudine, la modernità e i paesaggi urbani negli Stati Uniti dell’American Way. Promossa dalla Fondazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Cartoni di Edward Hopper che lasciava per sua moglie Jo reddit

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