Edward Hopper il più importante realista americano in mostra a San Vito

Edward Hopper, artista statunitense noto per le sue rappresentazioni dell’America del ‘900, è in mostra a San Vito al Tagliamento. La mostra è allestita presso l’Officina dell’Arte, centro regionale dedicato a persone con autismo adulte. La rassegna ha già viaggiato attraverso diverse città del Friuli Venezia Giulia, portando le opere di Hopper in diverse tappe della regione. La mostra presenta una selezione di dipinti dell’artista, con particolare attenzione alle sue scene di vita quotidiana.

Edward Hopper, artista statunitense che con le sue opere ha immortalato l’America del ‘900, arriva a San Vito al Tagliamento dopo varie tappe nei capoluoghi del Friuli Venezia Giulia attraverso l’omaggio che all’Officina dell’Arte, il centro lavorativo regionale per persone con autismo adulte di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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