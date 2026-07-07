Il commissario tecnico dell’Egitto ha dichiarato che il Mondiale è stato truccato, sostenendo che l’eliminazione è stata ingiusta e che Messi avrebbe dovuto proseguire nel torneo. Dopo la sconfitta con l’Argentina negli ottavi, ha espresso forte disappunto, affermando che la squadra è stata vittima di un’ingiustizia. Le sue parole sono state trasmesse in un’intervista radiofonica, senza ulteriori dettagli sul presunto complotto.

"Abbiamo subito un’ingiustizia". L’Egitto non ci sta. L’eliminazione con l’Argentina negli ottavi dei Mondiali ha fatto andare su tutte le furie il il ct Hossam Hassan. Sotto accusa l’arbitraggio del francese François Letexier. "Non mi sono piaciute come si sono svolte le cose durante la partita" dice Hassan, non convinto delle motivazioni che hanno portato all’annullamento del raddoppio dell’Egitto al 58’ prima dell’effettivo 0-2 realizzato, 9’ dopo, da Ziko e poi della convalida del 3-2 di Enzo Fernandez, subito dopo un fallo in area argentina ai danni di Salah non giudicato punibile con il rigore. Il gesto delle manette come Mourinho "Potrei cercare di dirlo in modo gentile, con belle parole, parole selettive, dicendo 'sfortuna' e così via invece dico che siamo stati trattati ingiustamente". 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Furia Egitto dopo la sconfitta con l’Argentina: “Mondiale truccato, doveva andare avanti Messi”

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