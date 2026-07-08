il ministro matteo piantedosi a napoli per il comitato ordine e sicurezza

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è giunto in prefettura a Napoli dove parteciperà alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Con il ministro c'è anche il capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani. Con Piantedosi si dovrebbe discutere anche di quanto accaduto la scorsa settimana a Napoli, zona Montesanto, con la rissa e la sparatoria che hanno fatto scalpore per le immagini di un uomo in strada armato di kalashnikov. (ANSA). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Il ministro Piantedosi: le misure per la sicurezza antiterrorismo in Italia - FarWest 03/03/2026

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