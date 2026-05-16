Sicurezza a in Puglia il ministro Piantedosi | Più agenti e 6,5 milioni per videosorveglianza intelligente

Il ministro dell’Interno ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni pugliesi a Bari per discutere della sicurezza nella regione. Durante l’incontro, sono stati annunciati un incremento del numero di agenti e l’assegnazione di 6,5 milioni di euro destinati a sistemi di videosorveglianza intelligente. L’obiettivo è migliorare i controlli nelle province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani. Nessun dettaglio è stato fornito sui piani specifici o sui tempi di attuazione delle misure annunciate.

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