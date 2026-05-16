Sicurezza in Puglia il ministro Piantedosi | Più agenti e 6,5 milioni per videosorveglianza intelligente

Il ministro dell’Interno ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali in provincia di Bari per discutere della situazione della sicurezza nelle province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani. Durante l’incontro sono stati annunciati un incremento degli agenti e un investimento di 6,5 milioni di euro destinati a sistemi di videosorveglianza intelligente. La discussione si è concentrata sulle misure adottate e sui piani futuri per migliorare la sicurezza nelle aree coinvolte.

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