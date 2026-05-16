Sicurezza in Puglia il ministro Piantedosi | Più agenti e 6,5 milioni per videosorveglianza intelligente
Il ministro dell’Interno ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali in provincia di Bari per discutere della situazione della sicurezza nelle province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani. Durante l’incontro sono stati annunciati un incremento degli agenti e un investimento di 6,5 milioni di euro destinati a sistemi di videosorveglianza intelligente. La discussione si è concentrata sulle misure adottate e sui piani futuri per migliorare la sicurezza nelle aree coinvolte.
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato a Bari i rappresentanti delle istituzioni pugliesi per fare il punto sulla sicurezza nelle province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani.Al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in prefettura, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sicurezza a Bergamo, la sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: «Servono più agenti»
Mafia, Piantedosi blinda la Puglia: «I clan non vinceranno. Investiti 20 milioni in videosorveglianza. E arrivano rinforzi»Ministro Piantedosi, domani lei arriva in Puglia per vertici e incontri – tra Bari, Brindisi e Lecce – su ordine pubblico ed emergenza criminalità.
Guerra di mala in Puglia, Piantedosi a Bari per comitati sulla sicurezza. Il ministro si sposterà poi a Lecce per un altro comitato congiunto #ANSA x.com
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto tappa in Puglia per una giornata dedicata all’emergenza sicurezza. A Lecce, su baby gang e violenza giovanile ha detto: reprimere non basta, investiamo su prevenzione e recupero. facebook
Sicurezza in Puglia, il SIAP lancia l’allarme: Servono più poliziotti e nuovi presìdi sul territorioLa Puglia ha bisogno di più uomini, più mezzi e una presenza più capillare dello Stato. È questo il messaggio lanciato dalle segreterie pugliesi del SIAP, il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, c ... brindisisera.it
Sicurezza nel Salento, il SIAP chiede più uomini e nuovi presìdiIl sindacato della Polizia rilancia l’allarme sicurezza in Puglia: Servono nuove assegnazioni e un piano straordinario per il territorio&rdquo ... pianetalecce.it