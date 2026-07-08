Il mercato settimanale tornerà in piazza già questo autunno, secondo l’assessore al commercio. La decisione è stata comunicata dopo una riunione con gli ambulanti avvenuta nei giorni scorsi. La ripresa si inserisce nelle nuove disposizioni per l’organizzazione del mercato. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità di riapertura o eventuali cambiamenti rispetto al passato. La decisione sarà formalizzata con una delibera ufficiale nelle prossime settimane.

"Il mercato settimanale tornerà in piazza già da questo autunno". Ad annunciarlo, non senza una punta di soddisfazione, è l’assessore al commercio Libero Roviezzo a seguito della riunione che è stata fatta con gli ambulanti nei giorni scorsi. "Abbiamo annunciato la decisione agli operatori del settore pochi giorni fa durante una assemblea al teatro Montand – spiega Roviezzo – dove abbiamo anche illustrato loro le novità del ritorno in piazza. Ci saranno alcune variazioni infatti rispetto a come era il mercato prima di essere spostato dal centro davanti la chiesa e queste sono state prese non solo per tutelare la sicurezza di operatori e cittadini ma anche per preservare l’asfalto della nuova piazza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mercato torna in piazza. Ecco le nuove disposizioni

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