Caccia al cinghiale la Regione approva le nuove disposizioni | Necessarie per il contenimento

La Regione Umbria ha approvato nuove regole relative alla caccia al cinghiale, con l’obiettivo di migliorare il contenimento della specie. L’assessora ha spiegato che queste disposizioni servono a rendere più efficace il controllo, eliminare sovrapposizioni tra le diverse modalità di prelievo e garantire un trattamento equo a tutte le forme di caccia. Le misure entrano in vigore dopo un procedimento che ha coinvolto diversi enti e rappresentanti del settore venatorio.

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