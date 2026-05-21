Caccia al cinghiale la Regione approva le nuove disposizioni | Necessarie per il contenimento
La Regione Umbria ha approvato nuove regole relative alla caccia al cinghiale, con l’obiettivo di migliorare il contenimento della specie. L’assessora ha spiegato che queste disposizioni servono a rendere più efficace il controllo, eliminare sovrapposizioni tra le diverse modalità di prelievo e garantire un trattamento equo a tutte le forme di caccia. Le misure entrano in vigore dopo un procedimento che ha coinvolto diversi enti e rappresentanti del settore venatorio.
La Regione Umbria ha approvato le nuove disposizioni in materia di caccia al cinghiale. Le misure, come specificato dall'assessora Meloni, si sono rese necessarie per "Rendere più efficace il contenimento, superare sovrapposizioni e garantire pari dignità alle diverse forme di prelievo". Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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