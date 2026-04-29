Primo maggio arriva il mercato straordinario per tutta la giornata | le disposizioni

Il primo maggio si svolgerà un mercato straordinario a Porto Garibaldi, che durerà tutta la giornata fino alle 19.30. L’evento si terrà in viale Ugo Bassi e interesserà i commercianti e i visitatori della zona. La manifestazione si svolge in una data tradizionalmente dedicata a manifestazioni pubbliche e feste. Le autorità hanno predisposto le disposizioni necessarie per l’organizzazione dell’evento.

Dal mattino di venerdì 1 maggio e fino alle 19.30, a Porto Garibaldi si terrà un mercato straordinario in viale Ugo Bassi. Dopo il classico appuntamento del giovedì in viale Bonnet, le bancarelle torneranno anche nella giornata successiva, pronte ad accogliere tutta la clientela che vorrà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi Notizie correlate Bonus sociale elettrico straordinario 115 euro: ecco le prime disposizioni dell’ARERABuone notizie per i titolari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026. Gran Galà: a Monza per il Primo Maggio arriva la grande festa del non lavoroMonza si prepara per il Primo Maggio con una grande festa nell’area dell’ex Macello. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ecco vento e pioggia, 1 maggio bagnato? Attesa la svolta meteo, quando e dove; Decreto Primo maggio, arriva il salario giusto e nuove norme sui rinnovi dei contratti; Previsioni Primo maggio 2026: che tempo farà per la Festa dei Lavoratori; Concerto del Primo Maggio, Madame torna per la seconda volta sul palco. Lecce accende il Primo Maggio al Parco delle Cave di Marco Vito arriva Into The Park 2026, musica, cultura e vibes open airLECCE - Lecce si prepara a vivere un Primo Maggio fuori dagli schemi: nasce Into The Park, il nuovo appuntamento musicale e culturale che il 1° maggio 2026 ... corrieresalentino.it Il 1° maggio guarda il cielo: arriva la romantica Luna dei FioriIl 1° maggio alza gli occhi al cielo: arriva la Luna dei Fiori, romantica e suggestiva, simbolo della primavera tra luce e natura. funweek.it Il decreto Primo maggio è arrivato al via libera del governo. La misura varata dal Consiglio dei ministri oggi contiene la proroga di diversi bonus per le assunzioni: bonus giovani, donne, Zes. Ma c'è un paletto aggiuntivo, che per Giorgia Meloni è una "novità m - facebook.com facebook #DanielaFumarola: «In attesa di leggere il decreto Primo Maggio nella sua versione definitiva, la Cisl esprime grande soddisfazione per gli elementi illustrati in conferenza stampa dal Governo e dalla indicazione della premier Meloni circa la volontà di render x.com