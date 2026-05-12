Meeting 2026 | svelato il tema e l’attesa per la visita di Papa Leone XIV

Durante il Meeting 2026 è stato annunciato il tema dell'evento e si attende con entusiasmo la visita di Papa Leone XIV. Sono stati presentati i punti chiave che collegano le recenti scoperte dell’osservatorio Hubble al messaggio del Papa. Partecipanti e relatori sono stati annunciati come protagonisti di un dibattito tra scienza e fede, con l’obiettivo di approfondire le connessioni tra i due ambiti.

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