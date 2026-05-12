Meeting 2026 | svelato il tema e l’attesa per la visita di Papa Leone XIV
Durante il Meeting 2026 è stato annunciato il tema dell'evento e si attende con entusiasmo la visita di Papa Leone XIV. Sono stati presentati i punti chiave che collegano le recenti scoperte dell’osservatorio Hubble al messaggio del Papa. Partecipanti e relatori sono stati annunciati come protagonisti di un dibattito tra scienza e fede, con l’obiettivo di approfondire le connessioni tra i due ambiti.
? Punti chiave Come si collegano le scoperte di Hubble al messaggio di Papa Leone XIV?. Chi sono i protagonisti che animeranno il dialogo tra scienza e fede?. Come cambierà la logistica di Rimini per accogliere migliaia di visitatori?. Dove si possono acquistare i biglietti per gli spettacoli del Meeting?.? In Breve Alessandro Preziosi e Marco Bersanelli hanno partecipato all'anteprima al Teatro Galli di Rimini.. Eventi Meet the Meeting coinvolgeranno diverse città italiane e internazionali fino al 31 luglio.. Logistica prevede 10.000 metri quadri espositivi e 6.000 posti per la ristorazione.. Prevendita spettacoli su Vivaticket attiva dal 12 maggio con 170 aziende partner coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu
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