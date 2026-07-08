Il matrimonio con Bastian? Adesso prima di tutto devo divorziare Noi siamo più ‘impicciaroli’ lì in Germania non ti dicono niente | parla Ilary Blasi

Ilary Blasi ha dichiarato di dover ancora completare le pratiche di divorzio da Bastian Muller prima di poter parlare di un eventuale matrimonio con lui. La conduttrice ha spiegato che in Germania ci sono procedure ancora da completare, inclusa la firma di alcune carte, e che al momento è ufficialmente libera. La dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista al settimanale Chi, smentendo voci di future nozze con il compagno.

“Il matrimonio con Bastian? Adesso, prima di tutto, devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera”. Così Ilary Blasi ha risposto alle insistenti voci di nuove nozze con il compagno Bastian Muller, parlandone in un’intervista esclusiva concessa al settimanale Chi. La conduttrice ha chiarito che l’ostacolo principale è legato esclusivamente ai tempi della burocrazia legale: “Per capire che tipo di matrimonio sarà devo capire i tempi, perché da quello dipende tutto, in base alla stagione cambia anche l’organizzazione”. L’evento potrebbe comunque contare su una colonna sonora d’eccezione, grazie a una disponibilità incassata sul palco di Battiti Live dal cantante Sal Da Vinci, reduce dal recente successo sanremese: “Sì, anche se adesso che ha vinto Sanremo vedremo, mi sa che è molto richiesto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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