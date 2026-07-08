Il lupo negli alpeggi troppe predazioni | A rischio i formaggi

Notizia in breve

Gli allevatori della Val Gerola segnalano un aumento delle predazioni di lupi sugli alpeggi, mettendo a rischio la produzione di formaggi come il Bitto e lo Storico Ribelle. Le predazioni sono state documentate in diverse zone e hanno causato danni agli animali e alle attività di produzione casearia. La situazione ha portato gli allevatori a chiedere interventi per contenere la presenza dei branchi e proteggere le attività agricole e tradizionali della zona.