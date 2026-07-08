Il lupo negli alpeggi troppe predazioni | A rischio i formaggi
Gli allevatori della Val Gerola segnalano un aumento delle predazioni di lupi sugli alpeggi, mettendo a rischio la produzione di formaggi come il Bitto e lo Storico Ribelle. Le predazioni sono state documentate in diverse zone e hanno causato danni agli animali e alle attività di produzione casearia. La situazione ha portato gli allevatori a chiedere interventi per contenere la presenza dei branchi e proteggere le attività agricole e tradizionali della zona.
Gerola Alta (Sondrio) – Gli allevatori della Val Gerola lanciano l’allarme: il lupo mette a rischio il Bitto e lo Storico Ribelle. Ciò che è iniziato a luglio dell’anno scorso, con l’avvistamento di un esemplare di giovane lupo nella zona dell’alpeggio Valvedrano, si è trasformato in predazione: già diverse quelle avvenute negli alpeggi Valvedrano e Trona Vaga e in alta Valvarrone, nella confinante Premana (Lecco). “Le predazioni mettono a rischio la produzione dei formaggi Storico Ribelle, in cui i l latte di capra è obbligatorio per disciplinare, e di Bitto dei produttori che scelgono di caseificarlo a latte misto – dicono i caricatori d’alpe delle due vallate –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
TRA CERVI E LUPI | Ep.3 - Cacciatori di Montagna 6
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