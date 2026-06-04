La gestione del rischio giuridico negli scrutini e negli esami | prevenzione delle irregolarità e modelli organizzativi

Nel settore scolastico, il rischio giuridico riguarda la possibilità che atti o procedimenti amministrativi risultino illegittimi, portando a contenziosi, annullamenti o responsabilità. La gestione di questo rischio si concentra sulla prevenzione di irregolarità durante gli scrutini e gli esami. Sono adottati modelli organizzativi specifici per ridurre le possibilità di errori legali, garantendo che le procedure siano conformi alle norme vigenti.

La tua scuola utilizza strumenti ARGO SOFTWARE? Avrai uno sconto del 20%. Contattaci all’indirizzo: email protected per ottenerlo Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. Chi ci sarà e chi no, certificazioni informatiche e punteggi LO SPECIALE Educare all’umano nell’era dell’Intelligenza Artificiale: il nuovo percorso Eurosofia tra innovazione, emozioni e consapevolezza 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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