Il Libro possibile | inizia la venticinquesima edizione Polignano a Mare

Notizia in breve

È iniziata la venticinquesima edizione del festival il Libro Possibile a Polignano a Mare. Dopo le tappe a Londra a marzo e a Vieste a giugno con l’intervento di un’ospite, il festival dedicato alla cultura di piazza in Puglia torna nella località dove tutto è cominciato 25 anni fa. L’evento proseguirà con una serie di incontri, presentazioni e appuntamenti previsti nelle prossime settimane.