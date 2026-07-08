Il Libro possibile | inizia la venticinquesima edizione Polignano a Mare
È iniziata la venticinquesima edizione del festival il Libro Possibile a Polignano a Mare. Dopo le tappe a Londra a marzo e a Vieste a giugno con l’intervento di un’ospite, il festival dedicato alla cultura di piazza in Puglia torna nella località dove tutto è cominciato 25 anni fa. L’evento proseguirà con una serie di incontri, presentazioni e appuntamenti previsti nelle prossime settimane.
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Al via la XXV edizione del festival il Libro Possibile 2026. Dopo il successo della tappa londinese a marzo e dell’anteprima a giugno con Drusilla Foer a Vieste, il festival di cultura di piazza made in Puglia, torna dove tutto è iniziato un’estate di 25 anni fa. Per quattro giorni, da mercoledì 8 a sabato 11 luglio 2026, Polignano a mare accoglierà il pubblico di appassionati lettori in ben sette delle più belle piazze della città: piazza Aldo Moro, Lungomare Domenico Modugno (Largo Gelso), piazza dell’Orologio, il Libro Possibile caffè, Terrazza Santa Candida, Biblioteca di Comunità Raffaele Chiantera, Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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