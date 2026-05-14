Dal 21 al 25 luglio si terrà a Vieste la XXV edizione del Festival del Libro Possibile, un evento dedicato alla cultura e alla letteratura. La manifestazione prevede incontri con autori, presentazioni di libri e attività rivolte al pubblico di tutte le età. La città si prepara ad accogliere visitatori provenienti da diverse regioni, con spazi allestiti per ospitare le varie iniziative. La kermesse si svolge in diverse location all’interno del centro storico e lungo il lungomare.

Giunta al suo venticinquesimo anniversario, l'edizione 2026 — intitolata Discorso all'umanità — porta a Vieste oltre trecento ospiti nazionali e internazionali, tra scrittori, giornalisti, scienziati, magistrati e protagonisti della cultura contemporanea. Tra i nomi annunciati: Roberto Saviano, Maurizio de Giovanni, Gianrico Carofiglio, Stefania Auci, Nicola Gratteri, Marta Cartabia e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Gran finale con il talk e il live acustico di Ditonellapiaga. "Ogni estate Vieste si trasforma, e lo fa più pienamente grazie al Libro Possibile. Il festival occupa le piazze e le restituisce alla comunità come luogo di pensiero, di confronto, di relazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Libro Possibile torna a Vieste: dal 21 al 25 luglio la XXV edizione del Festival

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