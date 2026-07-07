A Roma è stato arrestato un ex agente dei servizi segreti italiani con l’accusa di spionaggio a favore della Russia

Un ex agente dei servizi segreti italiani è stato arrestato a Roma con l’accusa di spionaggio a favore della Russia. Martedì mattina, l’uomo è stato fermato dopo aver ricevuto denaro da un uomo russo, identificato come un diplomatico sotto copertura dei servizi segreti russi. L’identità del diplomatico non è stata resa nota. L’indagine ha accertato che l’ex agente avrebbe agito su richiesta del russo, coinvolto in attività di spionaggio.

Martedì mattina a Roma è stato arrestato un ex agente dei servizi segreti italiani che secondo la procura avrebbe ricevuto denaro da un uomo russo. L’identità dell’uomo russo non è stata rivelata ma, secondo gli investigatori, sarebbe stato un agente dei servizi segreti russi sotto copertura: l’uomo era in Italia come diplomatico. In cambio l’ex agente dei servizi segreti italiani avrebbe fornito informazioni che sarebbero dovute rimanere segrete per ragioni di sicurezza nazionale. Le informazioni sarebbero state fornite all’ex agente italiano da sei persone (un’altra persona arrestata martedì mattina e cinque che sono solo indagate). Tra loro ci sono quattro militari che avevano ruoli delicati, nei quali erano obbligati a tenere segrete le operazioni svolte e le informazioni di cui erano a conoscenza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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30.01.2026 ROMA: ARRESTATO UN AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA

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