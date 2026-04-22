Coppa del Mondo l’elenco dei convocati è ufficiale | presenti Stanco e De Filippis

È stato reso ufficiale l'elenco dei convocati per la seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo, che si svolgerà ad inizio maggio ad Almaty. Dopo l'esibizione inaugurale tenutasi poche settimane fa a Tangeri, in Marocco, la competizione prosegue con un calendario ricco di appuntamenti. Tra i nomi inclusi nella rosa figura anche quella di un atleta noto per le sue partecipazioni precedenti, insieme a un altro che farà il suo ritorno in questa fase della stagione.

Sulle pedane kazake, gli atleti specializzati in trap e skeet torneranno a sfidarsi con determinazione, passando attraverso eliminatorie e finali per conquistare successi e posizioni di rilievo, sempre con l’obiettivo di affinare la forma in vista dei Campionati Mondiali 2026. Questi ultimi, in programma il prossimo autunno, assegneranno non solo titoli e medaglie iridate, ma anche i primi posti di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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