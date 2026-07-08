Il leader dei 5 Stelle ha dichiarato che parteciperà alla commissione Covid per esprimersi, senza però aver annunciato dimissioni o cambiamenti di ruolo. Ha anche richiesto di azzerare la commissione stessa. La sua presenza in commissione è prevista, ma non ci sono state ulteriori novità riguardo a eventuali dimissioni o modifiche alla sua posizione.

"Giuseppe Conte annuncia che verrà in commissione Covid per farsi sentire ma ovviamente non si è dimesso da nulla, anzi è ben imbullonato alla poltrona". Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, commenta così la telenovela sull'ex premier, "salvato" dal suo braccio destro Riccardo Fraccaro in audizione nella commissione Covid di cui lui non fa più parte ("Mi sono dimesso subito perché volevano sentirmi"). E sì che di domande ne avrebbe, "gli chiederemo conto di tutto, dal piano pandemico che il suo governo non aveva aggiornato al geniale protocollo Tachipirina e vigile attesa, dai Dpcm firmati di notte al pasticcio delle mascherine cinesi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il leader dei 5 Stelle temporeggia e chiede di azzerare la Commissione

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