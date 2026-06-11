Commissione Covid | scontro tra leader sul passato di Giuseppe Conte
Durante una riunione della commissione Covid, si è acceso un acceso scontro tra i leader riguardo al passato di Giuseppe Conte e il suo ruolo nella gestione delle mascherine. Un avvocato ha sollevato questioni legate ai verbali e alle decisioni prese in quel periodo. I documenti raccolti dalla commissione potrebbero avere ripercussioni sulle prossime elezioni, anche se non sono stati ancora definiti eventuali effetti concreti.
? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica del primo trimestre conferma la stabilità del contesto in cui si gioca lo scontro politico sulla gestione dell’emergenza. Fonte Eurostat? La Commissione Covid diventa il nuovo campo di battaglia tra i leader politici. I pesi massimi della politica italiana, tra cui Conte, Bignami, Malan, Boccia, Braga, Claudio Borghi, Patuanelli, Colucci, Ronzulli e Richetti, si schierano in una commissione parlamentare dedicata al Covid. L’obiettivo non è solo analizzare la gestione dell’emergenza sanitaria passata, ma affrontare un nodo che investe direttamente la figura dell’ex premier Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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