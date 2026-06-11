Commissione Covid | scontro tra leader sul passato di Giuseppe Conte

Notizia in breve

Durante una riunione della commissione Covid, si è acceso un acceso scontro tra i leader riguardo al passato di Giuseppe Conte e il suo ruolo nella gestione delle mascherine. Un avvocato ha sollevato questioni legate ai verbali e alle decisioni prese in quel periodo. I documenti raccolti dalla commissione potrebbero avere ripercussioni sulle prossime elezioni, anche se non sono stati ancora definiti eventuali effetti concreti.