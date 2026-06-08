In commissione Covid si è verificato uno scontro tra le forze di maggioranza e l'opposizione. La sinistra ha chiesto lo scioglimento della commissione, mentre il centrodestra ha chiesto perché ci siano timori. Durante le audizioni sono emerse critiche sulle decisioni prese dal governo precedente e dai suoi ministri. Nessuna decisione è stata ancora adottata in merito alla richiesta di scioglimento. La discussione continua senza esiti definitivi.

Ciò che sta emergendo dalle tante audizioni in commissione Covid è pesante riguardo a molte scelte operate dal governo giallo-rosso e dal duo Conte-Speranza. Così non è un caso che le opposizioni stiano dando vita a uno scontro al calor bianco, con l’immancabile richiesta di dimissioni del presidente Marco Lisei e con la richiesta addirittura dello scioglimento della commissione stessa. Lo scopo è gettare fumo negli occhi, buttarla in caciara per far passare sotto silenzio verità scomode relative a una gestione opaca della pandemia. Addirittura parlano di audizioni “illegittime, se non addirittura illecite”, svolte da soggetti estranei al Parlamento “attraverso discutibili deleghe”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Scontro in commissione Covid, la sinistra chiede di scioglierla. FdI: “Di cosa hanno paura?

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