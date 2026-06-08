Scontro in commissione Covid la sinistra chiede di scioglierla FdI | Di cosa hanno paura?
In commissione Covid si è verificato uno scontro tra le forze di maggioranza e l'opposizione. La sinistra ha chiesto lo scioglimento della commissione, mentre il centrodestra ha chiesto perché ci siano timori. Durante le audizioni sono emerse critiche sulle decisioni prese dal governo precedente e dai suoi ministri. Nessuna decisione è stata ancora adottata in merito alla richiesta di scioglimento. La discussione continua senza esiti definitivi.
Ciò che sta emergendo dalle tante audizioni in commissione Covid è pesante riguardo a molte scelte operate dal governo giallo-rosso e dal duo Conte-Speranza. Così non è un caso che le opposizioni stiano dando vita a uno scontro al calor bianco, con l’immancabile richiesta di dimissioni del presidente Marco Lisei e con la richiesta addirittura dello scioglimento della commissione stessa. Lo scopo è gettare fumo negli occhi, buttarla in caciara per far passare sotto silenzio verità scomode relative a una gestione opaca della pandemia. Addirittura parlano di audizioni “illegittime, se non addirittura illecite”, svolte da soggetti estranei al Parlamento “attraverso discutibili deleghe”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Covid.
Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica
Notizie e thread social correlati
Conte e FdI allo scontro sulla commissione Covid, ora l’ex premier minaccia: “Ci vediamo in tribunale”Fratelli d'Italia ha nuovamente criticato l'ex premier riguardo alla gestione della commissione Covid durante la pandemia.
Commissione Covid, Conte a FdI: “Rinunciate all’immunità e ci vediamo in Tribunale”Nella giornata di oggi, un rappresentante politico si è rivolto a un partito di opposizione, invitandolo a rinunciare all’immunità per affrontare...
Temi più discussi: Covid, audizioni illecite: la commissione va sciolta. Affondo del centrosinistra; Interrogatori non regolari: opposizioni all’attacco nella commissione Covid; Covid e preferenze: il centrosinistra cerca le battaglie comuni; Noa, 'ogni persona ha gli strumenti per contribuire al cambiamento'.
Commissione Covid, dal circo alla caserma. Scontro in Aula sui consulenti meloniani x.com
Abbiamo abbandonato la commissione Covid 'perché FdI ha superato una linea rossa. Lo scrivono in una nota congiunta i Capigruppo di Pd M5s, Avs e Iv nella Commissione parlamentare di inchiesta sulla pandemia dopo le polemiche sulla decisione del p facebook
Scontro in Commissione Covid, il presidente 'resto'(ANSA) - ROMA, 08 GIU - E' scontro, nella Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, sulle audizioni, a giudizio delle opposizioni illegittime, se non addirittura ille ... corrieredellosport.it
Commissione Covid, è scontro. Le opposizioni abbandonano i lavori: Superata la linea rossa. Ecco cos’è successoAccuse di illegittimità sulla delega a consulenti e sugli interrogatori in commissariato. Il presidente Lisei (FdI): Non è stato violato nulla ... affaritaliani.it