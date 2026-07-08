A San Mauro Pascoli si svolge il ‘Giardino della Poesia’, una rassegna culturale che quest’anno celebra 30 edizioni. La manifestazione prevede otto serate, con eventi dedicati a temi come ricordi, giornalismo e filosofia. La programmazione include incontri, letture e approfondimenti, mantenendo una tradizione che si rinnova annualmente. La rassegna rappresenta uno degli appuntamenti più longevi in regione nel settore culturale.

A San Mauro Pascoli il ‘Giardino della Poesia’, rassegna culturale tra le più longeve in Romagna, festeggia le 30 estati. Lo fa con un programma di otto serate. Un percorso intrapreso da David Riondino, per tanti anni direttore artistico di questa kermesse, scomparso nel marzo scorso. E proprio in ricordo dell’artista, il Giardino gli dedicherà una speciale serata il 28 luglio. Hanno detto il sindaco Moris Guidi e l’assessora alla cultura Lisa Maroni: "E’ una rassegna che intercetta un buon riscontro grazie a Sammuroindustria e a David Riondino che la ideò con noi". Il Giardino della Poesia inizierà venerdì 17 luglio per terminare il 5 agosto ed è organizzato da Sammauroindustria in coprogettazione con il Comune di San Mauro Pascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Giardino della Poesia: 8 eventi tra ricordi, giornalismo e filosofia

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