Tra poche ore si inaugura L’Humanitas, il festival dedicato al giornalismo, all’arte e alla poesia che si svolgerà da domani a domenica nella città. L’evento propone una serie di appuntamenti, incontri e mostre coinvolgendo vari protagonisti del panorama culturale locale e nazionale. La manifestazione si svolge in diversi spazi cittadini, offrendo ai visitatori l’opportunità di approfondire tematiche legate alla divulgazione culturale attraverso diverse forme di espressione.

Manca poco all’apertura de L’Humanitas – Festival della divulgazione culturale, il nuovo appuntamento culturale della città in programma da domani a domenica. Il Festival è un progetto dell’ Associazione Scuole Unite, realizzato con il supporto del Comune, dell’ Università e numerosi enti del territorio. Musei, palazzi storici e centri culturali della città si trasformeranno per quattro giorni in luoghi di dialogo e sperimentazione, con 17 ospiti, tra divulgatori, artisti e ricercatori, per un totale di 9 appuntamenti tra talk, workshop e spettacoli aperti alla cittadinanza. La prima giornata si apre domani alle 11 nella sala Arengo del Comune con il workshop ‘Raccontare la politica da palazzo municipale a Montecitorio’, condotto dal giornalista Federico Di Bisceglie, in collaborazione con il Quotidiano Nazionale – Il Resto del Carlino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al via L’Humanitas. Giornalismo, arte e poesia. Gli eventi e i protagonisti

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