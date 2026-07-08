Il generale Pomponi annuncia una caccia aperta contro i nuovi crimini economici online, concentrandosi su frodi, phishing e riciclaggio di denaro. Le forze dell’ordine intensificano le operazioni per contrastare queste attività illegali che colpiscono imprese e cittadini. Le indagini sono in corso per identificare e smantellare reti criminali attive nel web. Nessuna informazione sui numeri degli interventi o sui risultati raggiunti finora.

C'è un'Italia che produce ricchezza, innova, esporta e compete sui mercati internazionali. Ma c'è anche un'altra Italia che quella ricchezza tenta ogni giorno di aggredirla: evasione fiscale, riciclaggio, infiltrazioni mafiose nell'economia legale, frodi sui fondi pubblici, criminalità digitale, criptovalute utilizzate per occultare patrimoni, merci contraffatte e traffici internazionali. È su questo confine, sempre più sottile tra economia sana e criminalità economica, che si gioca oggi una delle partite decisive per il futuro del Paese. A presidiare quella frontiera è il Generale di Corpo d'Armata Virgilio Pomponi, comandante... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il generale Pomponi: "Caccia aperta ai nuovi crimini economici sul web". Frodi, phishing e riciclaggio nel mirino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Era pronto a colpire”. Tunisino 15enne arrestato. Arruolava terroristi sul web, nel mirino Firenze e il VaticanoUn ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di aver arruolato persone per attività terroristiche online.

Caccia ai pedofili sul web: 9 città coinvolte, un indagato a Bari. Sequestrati migliaia di fileLa polizia di Stato ha condotto una vasta operazione che ha coinvolto nove città italiane, tra cui anche la provincia di Bari.