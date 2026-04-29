Caccia ai pedofili sul web | 9 città coinvolte un indagato a Bari Sequestrati migliaia di file

La polizia di Stato ha condotto una vasta operazione che ha coinvolto nove città italiane, tra cui anche la provincia di Bari. Durante le attività sono stati sequestrati migliaia di file legati alla pornografia minorile e sono state identificate diverse persone indagate, con un soggetto iscritto nel registro degli indagati nella città di Bari. L'operazione mira a contrastare la diffusione di materiale pedopornografico sul web.

Anche la provincia di Bari rientra tra i territori coinvolti nella maxi operazione della polizia di Stato contro la diffusione di materiale pedopornografico online.L’attività, coordinata dalla Procura di Roma e condotta dagli specialisti del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Una rete per l'assistenza sanitaria ai senza dimora: Bari tra le città coinvolte nel piano nazionaleC'è anche Bari tra le Città metropolitane in cui potranno essere attivati programmi sperimentali per garantire assistenza sanitaria alle persone... Sequestrati migliaia di medicinali e sostanze dopanti comprati in Rete: oscurati alcuni siti webL’attività investigativa, coordinata da Europol, ha visto la partecipazione di forze di polizia, agenzie delle dogane, organizzazioni antidoping...