Era pronto a colpire Tunisino 15enne arrestato Arruolava terroristi sul web nel mirino Firenze e il Vaticano

Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di aver arruolato persone per attività terroristiche online. Secondo le indagini, avrebbe espresso la volontà di compiere atti violenti e avrebbe ricevuto istruzioni sulla scelta di possibili obiettivi, tra cui Firenze e il Vaticano. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine che hanno individuato e fermato il minorenne in relazione a questa vicenda. Le autorità continuano a monitorare eventuali sviluppi legati a questa operazione.

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