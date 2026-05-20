Era pronto a colpire Tunisino 15enne arrestato Arruolava terroristi sul web nel mirino Firenze e il Vaticano
Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di aver arruolato persone per attività terroristiche online. Secondo le indagini, avrebbe espresso la volontà di compiere atti violenti e avrebbe ricevuto istruzioni sulla scelta di possibili obiettivi, tra cui Firenze e il Vaticano. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine che hanno individuato e fermato il minorenne in relazione a questa vicenda. Le autorità continuano a monitorare eventuali sviluppi legati a questa operazione.
Con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, è stato arrestato un ragazzo tunisino di 15 anni: avrebbe manifestato la disponibilità a compiere azioni violente, ricevendo indicazioni sulla scelta dei possibili obiettivi. E mostrando interesse per l’approvvigionamento di armi. E’ stato arrestato su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Firenze. Il gip, condividendo le valutazioni della procura dei minori, lo ritiene un “soggetto pericoloso in grado di commettere atti gravi”; e di non aver mutato le proprie convinzioni ideologiche malgrado un pregresso tentativo di messa alla prova. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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