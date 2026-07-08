Grandi investitori stanno puntando su tecniche di coltivazione in laboratorio e vertical farming per aumentare la produzione alimentare. Questi metodi permettono di ottenere più cibo con meno acqua e suolo, riducendo le emissioni di gas serra. Le aziende specializzate in biotecnologie e agricoltura verticale stanno ricevendo ingenti finanziamenti per sviluppare impianti che sfruttano ambienti controllati. La tendenza si concentra sulla sostenibilità e sull’efficienza, mantenendo al centro l’innovazione nel settore alimentare.

Produrre più cibo utilizzando meno acqua, riducendo il consumo di suolo e abbattendo le emissioni è diventata una nuova priorità industriale. Dai mercati delle biotecnologie agricole, destinati a raddoppiare nei prossimi anni, alla crescita dell’agricoltura in ambiente controllato, grandi fondi e investitori istituzionali puntano sulle tecnologie capaci di rendere il sistema alimentare più resiliente, efficiente e indipendente dalle condizioni climatiche. La crescita della popolazione mondiale, il moltiplicarsi degli eventi climatici estremi e l’instabilità geopolitica stanno trasformando il modo in cui il cibo viene prodotto.... 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Il futuro del cibo si coltiva in laboratorio: biotecnologie e vertical farming attirano i grandi investitori

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BioHarvest: ingredienti vegetali coltivati in laboratorio, non nei campi!

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