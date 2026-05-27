Ratti insetti e 9 tonnellate di cibo avariato | ecco dove si trova e cosa succedeva nel laboratorio dell’orrore

All’interno di una caffetteria, sono stati trovati ratti, insetti e circa nove tonnellate di alimenti avariati. La merce, destinata alla vendita e alla lavorazione, era conservata in condizioni igieniche inadeguate. I controlli hanno portato alla scoperta di un vero e proprio deposito di cibo deteriorato e infestato da insetti e roditori, in un ambiente che avrebbe dovuto rispettare le norme sanitarie.

Pensate a una caffetteria con vendita di prodotti da forno e locali annessi destinati alla lavorazione. All’apparenza, un’attività come tante. Dietro il banco e nelle aree riservate, però, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il quadro è completamente diverso: alimenti in pessimo stato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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