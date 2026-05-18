Sinner-Ruud da grandi ascolti e non solo | gli Internazionali d’Italia attirano in tv
Gli Internazionali d’Italia di tennis stanno riscuotendo un notevole successo di pubblico televisivo grazie alla presenza di Jannik Sinner. La partita tra Sinner e Ruud ha registrato un alto numero di ascolti, attirando una vasta platea anche in un periodo in cui il mezzo televisivo affronta diverse sfide. La competizione si sta confermando come uno degli eventi sportivi più seguiti della stagione, con numeri che testimoniano l’interesse crescente verso il torneo e i protagonisti in campo.
Jannik Sinner continua ad attrarre in tv. E lo fa a spron battuto, perché si tratta di un fenomeno anche in questo: sta attraendo, in tempi non facili per il mezzo televisivo, una platea enorme. Il tutto contando com’è cambiata, negli ultimi vent’anni, la fruizione del mezzo, con l’immensa frammentazione del panorama. Partiamo dal dunque della finale degli Internazionali d’Italia: 4.567.000 telespettatori complessivi per la vittoria di Sinner su Casper Ruud, per il 36,7% di share (dato calcolato sulla total audience, che include big screen e SkyGo), diventati 5.530.000 nel momento del match point che ha dato all’italiano la vittoria. 7.838.000 (senza SkyGo), secondo quanto comunicato da Sky, il dato degli spettatori unici. 🔗 Leggi su Oasport.it
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