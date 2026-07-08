Il fratello del CT dell'Egitto Hossam Hassan spiega il gesto delle braccia incrociate contro l'Argentina

Ibrahim Hossan, direttore della nazionale egiziana e fratello gemello del CT Hossam Hassan, ha spiegato che l’allenatore ha fatto il gesto delle braccia incrociate durante la partita contro l’Argentina ai Mondiali.

Ibrahim Hossan, direttore della nazionale dell'Egitto e fratello gemello del CT Hossam Hassan, ha spiegato perché l'allenatore ha fatto il gesto delle braccia incrociate ai Mondiali nel match contro l'Argentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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