Il fratello del CT dell'Egitto Hossam Hassan spiega il gesto delle braccia incrociate contro l'Argentina
Ibrahim Hossan, direttore della nazionale egiziana e fratello gemello del CT Hossam Hassan, ha spiegato che l’allenatore ha fatto il gesto delle braccia incrociate durante la partita contro l’Argentina ai Mondiali.
Ibrahim Hossan, direttore della nazionale dell'Egitto e fratello gemello del CT Hossam Hassan, ha spiegato perché l'allenatore ha fatto il gesto delle braccia incrociate ai Mondiali nel match contro l'Argentina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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