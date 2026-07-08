Firenze, 8 luglio 2026 - Il giardiniere e paesaggista fiorentino Stefano Passerotti torna a vincere ai Gardens by the Bay con Interiority of Nature, conquistando il Platinum Award al Singapore Garden Festival 2026. Interiority of Nature, il giardino dedicato alla relazione tra natura esterna e natura interiore, è aperto al pubblico fino al 12 luglio. Per Passerotti, che ha sviluppato una ricerca progettuale fondata sul rapporto tra suolo, piante, persone, stagioni e cura quotidiana, si tratta di un riconoscimento particolarmente significativo. Il festival di Singapore. Singapore Garden Festival è una delle manifestazioni più importanti al... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fiorentino Stefano Passerotti premiato tra i migliori giardinieri al mondo

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Si parla di: Stefano Passerotti ha vinto il Platinum Award al Singapore Garden Festival; Singapore, un italiano premiato tra i migliori giardinieri al mondo.

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