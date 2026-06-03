Il reggino Salvatore Ravese tra i migliori gelatieri al mondo | top 15 al Gelato Festival World Ranking 2026
Un gelatiere di Reggio Calabria entra nella top 15 del Gelato Festival World Ranking 2026. La classifica è stata presentata in una sala stampa di Roma e include Ravese tra i migliori artigiani del mondo. La sua posizione è stata ufficializzata con l’annuncio pubblico, senza ulteriori dettagli sui criteri di valutazione o sui risultati specifici. La graduatoria raccoglie i migliori professionisti del settore a livello internazionale.
Tra i migliori gelatieri artigianali al mondo figura anche un reggino, Salvatore Ravese, che si è distinto nella nuova classifica del Gelato Festival World Ranking 2026, presentata presso la sala stampa esteri di Roma.Il maestro gelatiere reggino ha raggiunto il 15° posto su 1.022 professionisti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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