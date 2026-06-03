Il reggino Salvatore Ravese tra i migliori gelatieri al mondo | top 15 al Gelato Festival World Ranking 2026

Notizia in breve

Un gelatiere di Reggio Calabria entra nella top 15 del Gelato Festival World Ranking 2026. La classifica è stata presentata in una sala stampa di Roma e include Ravese tra i migliori artigiani del mondo. La sua posizione è stata ufficializzata con l’annuncio pubblico, senza ulteriori dettagli sui criteri di valutazione o sui risultati specifici. La graduatoria raccoglie i migliori professionisti del settore a livello internazionale.