Il reggino Salvatore Ravese tra i migliori gelatieri al mondo | top 15 al Gelato Festival World Ranking 2026

Da reggiotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gelatiere di Reggio Calabria entra nella top 15 del Gelato Festival World Ranking 2026. La classifica è stata presentata in una sala stampa di Roma e include Ravese tra i migliori artigiani del mondo. La sua posizione è stata ufficializzata con l’annuncio pubblico, senza ulteriori dettagli sui criteri di valutazione o sui risultati specifici. La graduatoria raccoglie i migliori professionisti del settore a livello internazionale.

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Tra i migliori gelatieri artigianali al mondo figura anche un reggino, Salvatore Ravese, che si è distinto nella nuova classifica del Gelato Festival World Ranking 2026, presentata presso la sala stampa esteri di Roma.Il maestro gelatiere reggino ha raggiunto il 15° posto su 1.022 professionisti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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