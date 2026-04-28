Un medico napoletano è stato riconosciuto come il migliore tra i chirurghi pediatrici in Europa. Il premio, assegnato durante una conferenza internazionale, testimonia il suo lavoro nel campo della chirurgia infantile. La sua esperienza e le sue capacità sono state valutate come le più alte rispetto ad altri professionisti del settore. La cerimonia si è svolta questa settimana in una capitale europea.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli si riconferma sulla scena europea della medicina grazie al prestigioso premio ottenuto dal professor Ciro Esposito. Questo rinomato medico, afferente all’Azienda Universitaria Federico II di Napoli, ha ricevuto l’Excellence Award in MIS and Robotic Surgery a Strasburgo. Questo riconoscimento è riservato ai chirurghi che si sono distinti nel campo della chirurgia pediatrica, attestando l’eccellenza italiana in un ambito sempre più innovativo e determinante. L’assegnazione di questo premio rappresenta un’importante affermazione per l’Azienda Ospedaliera Federico II e per l’intera città di Napoli, l’unica in Italia a essere presente in un contesto così prestigioso.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoletano, unico italiano premiato tra i migliori chirurghi pediatrici d’Europa.

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