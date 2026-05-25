Spiriti pentacoli e P38 Il lungo filo rosso che lega le Br al mondo dell’esoterismo

Notizia in breve

Le Brigate Rosse sono spesso associate a simboli come pentacoli, spiriti e armi come il P38, elementi che richiamano il mondo dell’esoterismo. La sigla «Br» in francese significa «Frère», ovvero «fratello», riferendosi ai membri di una stessa famiglia iniziatica. Questa associazione tra simboli, armi e terminologia ha suscitato l’interesse di studiosi di esoterismo e politica, che hanno analizzato le possibili connessioni tra il linguaggio simbolico e le pratiche dell’organizzazione.