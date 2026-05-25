Spiriti pentacoli e P38 Il lungo filo rosso che lega le Br al mondo dell’esoterismo
Le Brigate Rosse sono spesso associate a simboli come pentacoli, spiriti e armi come il P38, elementi che richiamano il mondo dell’esoterismo. La sigla «Br» in francese significa «Frère», ovvero «fratello», riferendosi ai membri di una stessa famiglia iniziatica. Questa associazione tra simboli, armi e terminologia ha suscitato l’interesse di studiosi di esoterismo e politica, che hanno analizzato le possibili connessioni tra il linguaggio simbolico e le pratiche dell’organizzazione.
Che in francese l’abbreviazione massonica «Br» indichi il termine « Frère », «fratello», ossia i membri appartenenti alla stessa famiglia iniziatica, è solo una di quelle coincidenze significative che incuriosivano Giorgio Galli, tra i nostri massimi studiosi di esoterismo e politica. Ma è anche molto evocativo. La Francia. l’enigmatica scuola di lingue «Hyperion» fondata a Parigi nel 1977 da esponenti della sinistra extraparlamentare italiana legati ai fondatori delle Br e sospettata di essere una copertura per operazioni di intelligence. il delitto Moro. la massoneria. il Grande Vecchio. Sono molti gli scampoli della grande Storia - li... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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