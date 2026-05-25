Spiriti pentacoli e P38 Il lungo filo rosso che lega le Br al mondo dell’esoterismo

Da ilgiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le Brigate Rosse sono spesso associate a simboli come pentacoli, spiriti e armi come il P38, elementi che richiamano il mondo dell’esoterismo. La sigla «Br» in francese significa «Frère», ovvero «fratello», riferendosi ai membri di una stessa famiglia iniziatica. Questa associazione tra simboli, armi e terminologia ha suscitato l’interesse di studiosi di esoterismo e politica, che hanno analizzato le possibili connessioni tra il linguaggio simbolico e le pratiche dell’organizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Che in francese l’abbreviazione massonica «Br» indichi il termine « Frère », «fratello», ossia i membri appartenenti alla stessa famiglia iniziatica, è solo una di quelle coincidenze significative che incuriosivano Giorgio Galli, tra i nostri massimi studiosi di esoterismo e politica. Ma è anche molto evocativo. La Francia. l’enigmatica scuola di lingue «Hyperion» fondata a Parigi nel 1977 da esponenti della sinistra extraparlamentare italiana legati ai fondatori delle Br e sospettata di essere una copertura per operazioni di intelligence. il delitto Moro. la massoneria. il Grande Vecchio. Sono molti gli scampoli della grande Storia - li... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

spiriti pentacoli e p38 il lungo filo rosso che lega le br al mondo dell8217esoterismo
© Ilgiornale.it - Spiriti, pentacoli e P38 Il lungo filo (rosso) che lega le Br al mondo dell’esoterismo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il caso Autogrill e la cacciata dell'economo. Quel filo rosso che lega le trame nei ServiziUna nuova inchiesta riguarda il caso Autogrill e la rimozione dell'economo, con riferimenti a presunti spioni di Stato.

Quel filo rosso che lega Maduro, Cuba e ZapateroUn filo rosso collega le vicende di Maduro, Cuba e Zapatero, secondo alcune interpretazioni delle cronache politiche mondiali.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web